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1 час назад

Кремль описал план действий в случае ограничений цен на российскую нефть

Lenta.ruиещё 39

Если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль описал план действий в случае ограничений цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Кремля, решение, если оно будет принято, что приведет к существенной дестабилизации рынка, Россия взаимодействовать с теми, кто хочет получать сырье по нерыночным ценам, не согласится.

В каких именно странах Москва уверена, как в союзниках в этом вопросе, Песков не уточнил. Однако он подчеркнул, что их гораздо больше, чем тех, кто присоединится.

На этой неделе Минфин сообщил, что в августе средняя цена на основной экспортный сорт российской нефти Urals сократилась еще почти на пять процентов по сравнению с июлем, до 74,73 доллара за баррель. Основной причиной продажи сырья с рекордным дисконтом являются санкции западных стран, из-за которых покупатели, в том числе Китай и Индия, смогли требовать для себя нерыночных условий.

Ранее источник Reuters в одной из стран G7 указал, что решение о потолке цен на российскую нефть может быть принято уже в пятницу, 2 сентября. Каких-либо деталей предлагаемого плана, который разрабатывается с июня и предназначен для снижения возможностей России финансировать военные действия на Украине, он не назвал.

Экономика,Дмитрий Песков,
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