Кремль описал план действий в случае ограничений цен на российскую нефть

Если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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По словам представителя Кремля, решение, если оно будет принято, что приведет к существенной дестабилизации рынка, Россия взаимодействовать с теми, кто хочет получать сырье по нерыночным ценам, не согласится.

В каких именно странах Москва уверена, как в союзниках в этом вопросе, Песков не уточнил. Однако он подчеркнул, что их гораздо больше, чем тех, кто присоединится.

На этой неделе Минфин сообщил, что в августе средняя цена на основной экспортный сорт российской нефти Urals сократилась еще почти на пять процентов по сравнению с июлем, до 74,73 доллара за баррель. Основной причиной продажи сырья с рекордным дисконтом являются санкции западных стран, из-за которых покупатели, в том числе Китай и Индия, смогли требовать для себя нерыночных условий.