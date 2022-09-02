Супертайфун накроет Владивосток в дни ВЭФ-2022

В Приморье в начале следующей недели ожидается резкое ухудшение погоды – в крае пройдут сильные осадки, которые будут сопровождаться штормовым ветром.

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Дожди в крае начнутся в понедельник, 5 сентября. Сильные осадки пройдут на юге региона. Ночью 6 сентября из-за приближения супертайфуна «Хиннамор» интенсивность дождей увеличится. Ливни и сильный ветер ожидаются практически на всей территории края.

В среду, 7 сентября, дожди в крае прекратятся.