Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
36 минут назад

СМИ: страны G7 согласуют ограничения цен на нефть из РФ

Лера Букина

Министры финансов стран Группы семи (G7) собираются в ближайшие дни одобрить план по установлению предельной стоимости российской нефти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с текстом документа.

СМИ: страны G7 согласуют ограничения цен на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча пройдет в пятницу, 2 сентября. Странами также предусматривается введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные на территории РФ.

Ранее в Белом доме сообщали, что установление максимальной цены на российскую нефть - наиболее эффективный инструмент по снижению доходов России, а также общемировой стоимости топлива. Там также отмечали, что Москва занялась поисками новых рынков сбыта для нефти, однако ее все равно ожидает падение доходов.

Согласно прогнозу аналитиков американского банка Goldman Sachs, нефть марки Brent подскочит в цене к концу 2022 года до $130 за баррель. Ситуация вызвана глобальным дефицитом других энергоносителей, в том числе и природного газа.

Стоимость нефти завершила последний месяц лета падением. 1 сентября она продолжает демонстрировать снижение. По итогам августа сорт Brent упал в цене на 12,3%, WTI - на 9,2%. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг достигла $95,18 за баррель.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители