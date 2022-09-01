СМИ: страны G7 согласуют ограничения цен на нефть из РФ

Министры финансов стран Группы семи (G7) собираются в ближайшие дни одобрить план по установлению предельной стоимости российской нефти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с текстом документа.

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Встреча пройдет в пятницу, 2 сентября. Странами также предусматривается введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные на территории РФ.

Ранее в Белом доме сообщали, что установление максимальной цены на российскую нефть - наиболее эффективный инструмент по снижению доходов России, а также общемировой стоимости топлива. Там также отмечали, что Москва занялась поисками новых рынков сбыта для нефти, однако ее все равно ожидает падение доходов.

Согласно прогнозу аналитиков американского банка Goldman Sachs, нефть марки Brent подскочит в цене к концу 2022 года до $130 за баррель. Ситуация вызвана глобальным дефицитом других энергоносителей, в том числе и природного газа.