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43 минуты назад

Песков заявил о созданном санкциями «клубке проблем» для работы «Газпрома»

RT на русскомиещё 3

Сложности с обслуживанием оборудования, установленного на «Северном потоке», и юридические проблемы из-за санкций «создают клубок проблем» для поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил о «клубке проблем» для работы «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

Песков напомнил о существующих «юридических проблемах», связанных с тем, что контракт на обслуживание трубопровода заключён с британской «дочкой» Siemens и его затруднительно выполнять из-за «внушительного пакета санкций».

«Всё это создает клубок проблем для работы компании «Газпром», — заявил он.

Песков отметил, что «Газпром» готов и хочет дальше выполнять свои обязательства, но с европейской стороны созданы юридические и технологические препятствия, мешающие ему работать.

31 августа в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

В компании отметили, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» остановили на трое суток для технического обслуживания.

Экономика,Дмитрий Песков,Siemens,Газпром,
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