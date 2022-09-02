Электричество в Евросоюзе может подорожать в 15 раз

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ рассказали "Известиям", что к концу года электричество в Европе может подорожать в 12–15 раз относительно уровня января-2022, актуальность прогноза подтвердили представители бизнеса.

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин пояснил, что предположение основано на анализе исторических данных. В материале отмечается, что 1 сентября цена уже составила около €400. При этом в прошлые года с сентября по январь цены на энергию росли в разы на фоне похолодания.

Поэтому, по прогнозу Полохина, в декабре европейцев может ожидать ценник в €1500. Зампредседатель наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Андрей Романчук отметил, что по данным биржи Nord Pool, в январе 2022 года средняя цена электроэнергии в ЕС составляла около €90 за МВт·ч., а в декабре она может достичь €1500, согласился он с предыдущим прогнозом. Драйверами подорожания он назвал высокую стоимость газа и возможные сокращения поставок российского голубого топлива зимой.

"Стоит вспомнить ситуацию с ремонтом турбин для "Северного потока – 1", когда Германия и Канада сами не могут разобраться в механизме реализации санкций", - сказал Романчук.