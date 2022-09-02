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41 минуту назад

В России резко сократилось число банкоматов

Lenta.ruиещё 1

Число банкоматов в России во втором квартале 2022 года сократилось до минимума за 11 лет — сейчас в стране работают 181,2 тысячи устройств, подсчитал РИА Новости на основе данных Центробанка (ЦБ). В апреле-июне банки свернули сразу 6,2 тысячи банкоматов.

В России резко сократилось число банкоматов
Фото: ТАССТАСС

Хотя количество устройств в России неуклонно снижается уже четыре квартала подряд, сокращение их числа во втором квартале стало наиболее резким с января-марта 2016 года (тогда работу прекратили 8,5 тысячи банкоматов). В первом квартале 2022 года банки сократили сеть на 3 тысячи машин.

По данным ЦБ, на 1 июля в стране функционировало 181,2 тысячи банкоматов — более низкий уровень был зафиксирован лишь в начале октября 2011 года (172,2 тысячи устройств). Текущую тенденцию эксперты объясняют цифровизацией банковских услуг и отказом россиян от наличных денег.

В пользу данного тезиса свидетельствуют и данные по выпуску банковских карт — в июле ЦБ отчитался, что за первый квартал 2022 года число карт в России выросло на 12 миллионов, что стало рекордным приростом с 2012 года. Зампред ЦБ Сергей Белов в июне 2022-го заявил, что доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов.

Экономика,Сергей Белов,Банк России,
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