В международном шахматном турнире на ВЭФ будут участвовать представители 10 стран

Гроссмейстеры из 10 стран примут участие в международном шахматном турнире, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в пятницу сообщил журналистам директор ВЭФ Игорь Павлов.
Участие в турнире ранее подтвердили российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук.
"Я считаю, то, что гроссмейстеры из 10 стран мира согласились приехать, то, что это уровень чемпионов мира, и это будет происходить здесь - огромный информационный повод, большая поддержка всех, кто не просто увлекается, а кто любит шахматы. Это тот вид [спорта], который помогает сохранить в порядке мозг", - сказал Павлов.
На турнире, помимо Российской Федерации, будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Казахстан, Киргизия, Сербия, Таджикистан, Южная Корея. Во Владивостоке уже работают шахматные павильоны, один из них открыт в центре города. В них любой желающий может сыграть в шахматы. В дни ВЭФ здесь будет действовать фан-зона турнира, где будет вестись онлайн-трансляция мероприятия.
"Самая главная его [турнира] составляющая - это то, что в этом турнире будут играть дальневосточники наряду с международными гроссмейстерами, наряду с третьим игроком России Александром Грищуком. Второй блок программы, которую подразумевает шахматный турнир, - это отдельная программа, интеллектуальная, спортивная, насыщенная для жителей города Владивостока и для всех без исключения шахматистов, от маленьких детей, только начинающих, до ветеранов спорта и общественных деятелей", - сказала журналистам PR-директор международных турниров на Кубок ВЭФ и Кубок тигра Анна Деркач.
В рамках ВЭФ также состоятся деловая сессия, посвященная перспективам интеллектуальных видов спорта на Дальнем Востоке, блиц-турнир и сеанс одновременной игры для гостей Восточного экономического форума с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Также запланирована трехдневная шахматная программа с сеансами одновременной игры, творческими встречами, фан-зоной для жителей Владивостока.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.