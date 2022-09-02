В международном шахматном турнире на ВЭФ будут участвовать представители 10 стран

"Я считаю, то, что гроссмейстеры из 10 стран мира согласились приехать, то, что это уровень чемпионов мира, и это будет происходить здесь - огромный информационный повод, большая поддержка всех, кто не просто увлекается, а кто любит шахматы. Это тот вид [спорта], который помогает сохранить в порядке мозг", - сказал Павлов.