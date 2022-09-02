«Аэрофлот» и ресторатор Сысоев подготовят гастропроект к ВЭФ

В дни Восточного экономического форума «Аэрофлот» и одна из ключевых фигур российской гастрономии Александр Сысоев намерены реализовать проект, в рамках которого лучшие рестораны Владивостока совместно с лучшими шеф-поварами Москвы разработают сеты из 3-5 блюд.

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Организаторы проекта вдохновились идеей международного фестиваля Gelinaz, который в годы пандемии делал виртуальные гастроли — шефы разрабатывали рецепты с уважением к локальным продуктам, а далее передавали их в другие города и даже страны.

Анатолий Казаков («Гвидон», Selfie * Michelin), Ликарион Солнцев (Krasota), Руслан Поляков (Remy, Pino, Muse, Amy), Георгий Троян («Северяне»), Владимир Чистяков (Buro Tsum) и другие (Zuma, Sibumi, «Мосты», «Миллионка», «Грани», «Густо», «Токио море», Supra) разработают идеи для сетов, а шеф-повара ведущих ресторанов Владивостока адаптируют их и предложат гостям в дни проведения Форума.