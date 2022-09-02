«Мужа» робота Дуняши представят на ВЭФ-2022

Пермская компания «Промобот» представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится 5 8 сентября, обновлённого человекоподобного робота Алекса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: «Промобот» «Промобот»

Разработчики называют его «мужем робота Дуняши». Новая версия андроида Robo-C способна жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. У Алекса доступны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде (можно попросить робота сделать жест) и по команде инженера-разработчика.

По словам директора по развитию «Промобота» Олега Кивокурцева, специалисты трудились над разработкой четыре месяца. Каждая рука робота имеет восемь двигателей, они могут нести нагрузки до 2 кг, брать предметы, указывать направление и пожимать руку собеседника. Кроме того, в планах разработчиков — научить Алекса писать на разных языках и рисовать, отметил Кивокурцев.

Робот также копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами, другими частями лица. Кроме того, Robo-C поддерживает разговор и отвечает на вопросы. В «Промоботе» заявляли, что технологии способны воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека, реалистично имитируя его эмоции. Компания приступила к созданию ног для своего андроида.