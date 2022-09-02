ЦБ объяснил, почему резервы РФ хранились в долларах и евро

Центробанк хранил половину золотовалютных резервов в долларах и евро до их заморозки западными странами, так как они использовались во внутреннем денежном обороте. Слова первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина приводит РБК.

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«Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны. Они оставались главными валютами расчетов по внешней торговле», — заявил Тулин.

По его словам, Центробанк сознательно проводил такую денежную политику на протяжение последних семи лет. Регулятор разделил золотовалютные резервы на две части из-за опасений на случай возникновения геополитических угроз.

«То, что к началу 2022 года международные резервы были поделены, что называется, на «две кучки» — одна для мирного времени, а другая для ситуаций чрезвычайных, — это следствие работы, которая планомерно проводилась с 2015 года», — заключил Тулин.