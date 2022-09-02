Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) дали согласие на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн в Twitter, передает РИА Новости.
«Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — подчеркнула она.
Напомним, что в Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона не собирается поставлять нефть и нефтепродукты тем государствам, которые введут на них потолок цен. Он назвал инициативу о введении ограничений в отношении российской нефти «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы отрасли».
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских сообщил, что министры финансов стран «Большой семерки» нанесут ущерб лишь себе, если прибегнут к введению потока цен на российскую нефть. Введение такой меры не повлияет на Россию, уверен парламентарий. Напротив, по его словам, цены на энергоресурсы повысятся, что будет преимуществом для российских компаний.