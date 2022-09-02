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1 час назад

Страны G7 одобрили введение потолка цен на российскую нефть

Лера Букина

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) дали согласие на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн в Twitter, передает РИА Новости.

«Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — подчеркнула она.

Напомним, что в Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона не собирается поставлять нефть и нефтепродукты тем государствам, которые введут на них потолок цен. Он назвал инициативу о введении ограничений в отношении российской нефти «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы отрасли».

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Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских сообщил, что министры финансов стран «Большой семерки» нанесут ущерб лишь себе, если прибегнут к введению потока цен на российскую нефть. Введение такой меры не повлияет на Россию, уверен парламентарий. Напротив, по его словам, цены на энергоресурсы повысятся, что будет преимуществом для российских компаний.

Экономика,Игорь Ананских,Александр Новак,Госдума,
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