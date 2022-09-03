Страны G7 обвинили в попытке распространить скидки на российскую нефть

Предложения Группы семи (G7) относительно ограничения предельной цены на российскую нефть выглядят как попытка распространить на государства Запада скидки на сырье. Такое обвинение в беседе с ТАСС выдвинул американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

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«Это действительно выглядит как способ распространить такие скидки на западные страны, все еще зависящие от российских энергоносителей», — сказал политолог.

При этом он не дал однозначного ответа на вопросы о том, как идеи министров финансов способны отразиться на мировом энергетическом рынке, могут ли они в том числе привести к новому всплеску цен на топливо.

По мнению эксперта, «загвоздка заключается в том», что для Запада «продолжают диверсифицировать источники энергоресурсов с максимально возможной скоростью, уходя от российских».