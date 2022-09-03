Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс

Если возглавляющая МИД Великобритании Лиз Трасс станет главой правительства, ее планы увеличить расходы на оборону потребуют повышения налогов, заявил Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны.

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В докладе института говорится, что планы Трасс увеличить военные расходы с чуть более 2% до 3% ВВП к 2030 году потребует дополнительных 157 млрд фунтов (181 млрд долларов). Скорее всего, этого добьются повышением налогов, например, ставки НДФЛ или НДС, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Другой вариант раздобыть необходимые средства – сократить финансирование госпрограмм, прежде всего в социальной сфере. Эксперты сомневаются, что британцы охотно поддержат такой шаг, власти еще не проводили масштабную информационную кампанию, как это было в случае с увеличением финансирования Национальной службы здравоохранения в связи с COVID-19.