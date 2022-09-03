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1 час назад

Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс

Деловая газета "Взгляд"

Если возглавляющая МИД Великобритании Лиз Трасс станет главой правительства, ее планы увеличить расходы на оборону потребуют повышения налогов, заявил Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны.

Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс
Фото: ТАССТАСС

В докладе института говорится, что планы Трасс увеличить военные расходы с чуть более 2% до 3% ВВП к 2030 году потребует дополнительных 157 млрд фунтов (181 млрд долларов). Скорее всего, этого добьются повышением налогов, например, ставки НДФЛ или НДС, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Другой вариант раздобыть необходимые средства – сократить финансирование госпрограмм, прежде всего в социальной сфере. Эксперты сомневаются, что британцы охотно поддержат такой шаг, власти еще не проводили масштабную информационную кампанию, как это было в случае с увеличением финансирования Национальной службы здравоохранения в связи с COVID-19.

Напомним, Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании.

Экономика,Риши Сунак,Королевский объединенный институт оборонных исследований,
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