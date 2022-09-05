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16 часов назад

Путин прибыл во Владивосток для проведения президиума Госсовета и участия в ВЭФ

ТАССиещё 9

Президент РФ Владимир Путин после завершения рабочей поездки на Камчатку прибыл во Владивосток. Здесь он проведет два рабочих дня.

Путин прибыл во Владивосток для проведения президиума Госсовета и участия в ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во Владивостоке начинаются стратегические командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022". "Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 6 сентября у главы государства запланировано заседание президиума Госсовета по туризму. Президент традиционно посмотрит презентацию о территориях опережающего развития и результатах развития Дальнего Востока в целом.

"Затем он встретится с губернатором [Приморья Олегом] Кожемяко. И уже в преддверии пленарного заседания ВЭФ он пообщается с модераторами ключевых сессий форума", - анонсировал пресс-секретарь. Он добавил, что формат встречи предполагает свободную дискуссию.

У Путина 7 сентября запланированы международные встречи. Президент проведет беседы с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин на встречах с зарубежными лидерами в рамках форума обменяется мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Пленарное заседание ВЭФ

Путин выступит с речью на пленарном заседании ВЭФ. По словам пресс-секретаря президента, "оно будет очень интересным, особенно с учетом нынешней обстановки в мире". "Будет и выступление президента, и потом вопросы и ответы, и дискуссия", - уточнил Песков.

"Конечно, в нынешней обстановке каждая такая сессия весьма и весьма интересна, за ней очень внимательно наблюдают не только представители бизнеса, но и просто с точки зрения появления каких-то политических новостей", - заметил представитель Кремля.

По словам Пескова, среди тем выступления Путина на ВЭФ станут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока. Модератором пленарной сессии с участием президента будет журналист и управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Его главная тема - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,Илья Доронов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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