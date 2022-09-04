В Европарламенте заявили об обогащении России из-за санкций ЕС

«Сегодня мы видим, что энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу BFMTV.