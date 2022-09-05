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5 сентября

Космонавты на МКС сфотографировали флаги стран - участниц ВЭФ

ТАССиещё 8

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) вывесили и сфотографировали на фоне Земли флаги стран - участниц VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартовал в понедельник во Владивостоке, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Космонавты на МКС сфотографировали флаги стран - участниц ВЭФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на фоне Земли продемонстрированы флаги России, Армении, Китая, Монголии, Мьянмы. Артемьев подчеркнул, что космонавты с орбиты следят за важными международными форумами.

В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что в пленарной сессии форума вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие главнокомандующий ВС Мьянмы и премьер-министр Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.

Экономика,ВЭФ-2022,Олег Артемьев,Никол Пашинян,Александр Мисуркин,Нарендра Моди,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Роскосмос,
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