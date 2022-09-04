Кремль назвал имена иностранных гостей на ВЭФ

Стало известно, кто из иностранных политиков будет участвовать в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Фонд Росконгресс Фонд Росконгресс

Тема форума в нынешнем году — «На пути к многополярному миру». На пленарной сессии 7 сентября выступит президент России Владимир Путин, ожидается приезд иностранных политиков.

«Примут участие премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», — сказано в сообщении.

Кроме того, с видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.