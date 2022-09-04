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4 сентября

Кремль назвал имена иностранных гостей на ВЭФ

Майк Габриелян

Стало известно, кто из иностранных политиков будет участвовать в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кремль назвал имена иностранных гостей на ВЭФ
Фото: Фонд РосконгрессФонд Росконгресс

Тема форума в нынешнем году — «На пути к многополярному миру». На пленарной сессии 7 сентября выступит президент России Владимир Путин, ожидается приезд иностранных политиков.

«Примут участие премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», — сказано в сообщении.

Кроме того, с видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Экономика,ВЭФ-2022,Никол Пашинян,Нарендра Моди,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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