В Кремле рассказали о планах Путина после возвращения с ВЭФ

После возвращения из Владивостока, где с 5 по 8 сентября пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), у президента России Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам в более широком контексте», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Путин на полях мероприятия проведет Госсовет по туризму. По его словам, данная тема является важным драйвером развития экономики России. Президент в рамках выступления на форуме даст оценку общего экономического состояния страны и развития дальневосточных регионов, добавил Песков.