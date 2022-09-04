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4 сентября

Песков рассказал о планах Путина после возвращения с ВЭФ

Lenta.ruиещё 6

После возвращения из Владивостока, где с 5 по 8 сентября пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), у президента России Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о планах Путина после возвращения с ВЭФ
Фото: РИА Новости РИА Новости

«После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам в более широком контексте», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Путин на полях мероприятия проведет Госсовет по туризму. По его словам, данная тема является важным драйвером развития экономики России. Президент в рамках выступления на форуме даст оценку общего экономического состояния страны и развития дальневосточных регионов, добавил Песков.

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. В этом году на мероприятие приедут делегации из более чем 60 стран — официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.

Экономика,ВЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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