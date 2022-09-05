Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась на ВЭФ

Выставка регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) "Улица Дальнего Востока" открылась в понедельник на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Корреспонденты ТАСС познакомились с экспозициями в павильонах дальневосточных регионов и узнали, что они будут представлять на форуме в этом году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В дни ВЭФ ежегодно проходит выставка "Улица Дальнего Востока". Регионы ДФО представляют на ней свои достижения и перспективные проекты, а также проводят показательные выступления, интерактивные мероприятия. Также здесь откроют свои двери "Дом коренных малочисленных народов", "Дом тигра", мультимедийный кампус "Душа России", а также рыбный рынок и павильон корпорации "Туризм.РФ". В этом году "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс для гостей и участников Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания форума ее работа продлится до 11 сентября для жителей и гостей Владивостока.

Видео дня

На церемонии открытия выставки к ее гостям обратился заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "В седьмой раз мы открываем "Улицу Дальнего Востока". В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. <…> Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции, стараются доказать, что ограничительные меры замедлят развитие нашей страны - этого не случится", - цитирует Трутнева пресс-служба полпредства.

Тигриные сказки Приморья и технологии Хабаровского края

Отличительной особенностью павильона Приморского края на выставке стала тигриная тематика. Таким образом организаторы приобщились к повестке проходящего в рамках ВЭФ форума по сохранению амурского тигра.

"В этом году мы проведем для гостей викторину о краснокнижном хищнике с призами от приморских производителей. А на крыше павильона любой гость сможет послушать в наушниках написанные детьми сказки о тиграх, которые были озвучены ребятами из компании "Голос внутри" на русском и английском языках", - рассказала ТАСС руководитель отдела коммуникаций Корпорации развития Приморского края Софья Коротина.

А рядом с павильоном Приморья установлен аквариум с водой, где можно наблюдать работу подводного робота, способного выполнять различные научные задачи.

Ключевой темой павильона Хабаровского края стало технологическое лидерство, особенно в авиа- и судостроении. Как рассказала ТАСС первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова, локомотивами региона в этой сфере являются Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, а также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

Деревянная резьба Приамурья и карта Сахалинской области из рыбьей кожи

При украшении фасада павильона Амурской области в Год культурного наследия народов России, объявленный президентом РФ в 2022 году, использовали старинные элементы домовой резьбы, которые применялись переселенцами на реку Амур. По словам начальника отдела продвижения инвестиционных проектов агентства Амурской области по привлечению инвестиций Татьяны Золотаревой, резьба символизируют богатство и процветание.

Первый этаж павильона посвятили мастер-планам городов Благовещенск, Свободный и Тында, представлены образы городов до 2030 года. На втором этаже представили перспективы развития космодрома Восточный, в числе интерактивов для посетителей - имитация ракет-носителей "Союз", "Ангара", "Амур-СПГ" ("Союз-7"), видеокомиксы о посещении космодрома и путешествии на Луну.

Экспозиция Сахалинской области начинается с большого панно, изображающего географическую карту региона со всеми островами, выполненную из рыбьей кожи. "Эта карта уникальна, впервые наш художник Вероника Осипова сделала настолько большое панно из рыбьих шкурок. Всего здесь использовано 200 шкурок разных видов рыб, на создание полотна ушло около полугода", - пояснила ТАСС первый замминистра туризма Сахалинской области Наталья Пахолкова.

В самом павильоне значительное место занимает зона туризма, где гостям расскажут о многочисленных Курильских островах и о разнообразном туристическом опыте, который можно на них получить. Отдельным стендом представлен комплекс социальных проектов, уже реализованных в регионе. Он касается охраны здоровья, доступной рыбы, детского отдыха, долголетия, благоустройства и других. Традиционно также в павильоне представлены ключевые отрасли экономики и крупнейшие предприятия в этих отраслях.

Железные мамонты и этнопарки

Остальные регионы ДФО также постарались представить на выставке свои наиболее успешные проекты и наиболее развитые отрасли. Так, Еврейская автономная область демонстрирует зоны развития промышленности, сельского хозяйства и туристического потенциала, который представлен музейно-мемориальным комплексом, горнолыжными комплексами и курортной зоной поселка Кульдур.

Павильон Магаданской области представлен в золотом исполнении, так как регион занимает лидирующие места по добыче россыпного золота и серебра. Рядом расположилась скульптура железного мамонта высотой в три метра, которая является копией оригинальной пятиметровой скульптуры, признанной самым необычным народным арт-объектом по итогам конкурса на одном из сервисов путешествий.

Якутия представила на "Улице Дальнего Востока" прорывные инвестиционные проекты в области государственно-частного партнерства. Кроме того, поскольку регион в этом году празднует столетие образования Якутской АССР, в павильоне расскажут о достижениях республики за этот период.

Павильон из Забайкальского края в этом году украшен в стиле арт-парка "Тужи", созданного в Забайкалье российским скульптором Даши Намдаковым. Как уточнили в региональном правительстве, такой выбор сделан из-за того, что "Тужи" стал в Забайкалье центром притяжения туристов, и именно развитие туризма стало основной темой экспозиции.

Чукотка в своем павильоне расскажет гостям о региональных памятниках природы, а также об этнопарке "Нуналихтак", представляющим собой реконструкцию традиционного поселения морских охотников Чукотки. В павильоне Камчатки наряду с инвестиционными проектами и мастер-планом Петропавловска-Камчатского гости могут узнать о природе, экологии, туризме и народах, проживающих на Камчатке. В павильоне организовали интерактивную ярангу (традиционное жилище чукчей), где рассказывают о быте и культуре народов региона.