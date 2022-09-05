В России хотят разрешить трансграничные расчеты в криптовалютах

Банк России и Минфин готовятся легализовать трансграничные расчёты в криптовалютах, одновременно поставив их под контроль, чтобы не допускать использования инструмента в преступных целях. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, «в текущих условиях без трансграничных расчётов в криптовалюте нам не обойтись». С этим согласились и в ЦБ, добавил он. Сближение позиций должно отразиться в законе о регулировании майнинга.
«Что касается регулирования рынка криптовалют, то пока разница в подходах осталась. Но надо сказать, что и Центробанк переосмысливает, с учётом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем», — рассказал Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».
Чиновник выразил надежду, что документ по поводу регулирования майнинга удастся принять в ходе осенней сессии Госдумы.
В марте 2022 года в ЦБ отмечали, что введение против России санкций не повлияло на идею регулятора полностью запретить оборот криптовалют и майнинг.
Позднее СМИ сообщили, что юрлицам, а также индивидуальным предпринимателям могут разрешить расплачиваться криптовалютой по договорам внешней торговли.