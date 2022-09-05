В России хотят разрешить трансграничные расчеты в криптовалютах

Банк России и Минфин готовятся легализовать трансграничные расчёты в криптовалютах, одновременно поставив их под контроль, чтобы не допускать использования инструмента в преступных целях. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, «в текущих условиях без трансграничных расчётов в криптовалюте нам не обойтись». С этим согласились и в ЦБ, добавил он. Сближение позиций должно отразиться в законе о регулировании майнинга.