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5 сентября

Песков заявил, что на ВЭФ нет официальной делегации от Казахстана

ТАСС

Официальной делегации от Казахстана не ожидается на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), но у президента РФ Владимира Путина запланировано много других международных контактов, сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что на ВЭФ нет официальной делегации от Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, от Казахстана нет официальной делегации", - ответил он на вопрос о том, не планируется ли встреча Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым или делегацией этой страны на полях форума.

"В заключительный день, 7 числа, будет много международных встреч у президента", - добавил Песков.

Он уточнил, что подробнее об этом расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин на встречах с зарубежными лидерами в рамках форума обменяется мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Экономика,ВЭФ-2022,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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