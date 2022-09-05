Песков заявил, что на ВЭФ нет официальной делегации от Казахстана

Официальной делегации от Казахстана не ожидается на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), но у президента РФ Владимира Путина запланировано много других международных контактов, сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, от Казахстана нет официальной делегации", - ответил он на вопрос о том, не планируется ли встреча Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым или делегацией этой страны на полях форума.
"В заключительный день, 7 числа, будет много международных встреч у президента", - добавил Песков.
Он уточнил, что подробнее об этом расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин на встречах с зарубежными лидерами в рамках форума обменяется мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.