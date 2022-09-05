«Они доигрались»: что ожидает Европу зимой

В текущем году цена на газ в Европе варьируется в зависимости от ситуации. Однако решение европейских стран по поиску новых поставщиков не является нововведением. Страны Евросоюза можно назвать жертвами конкуренции на сложном и дефицитном рынке газовой продукции, но даже сложившиеся обстоятельства не повлияют на дальнейшее улучшение цен на рынке. Подобное мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

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Без денег останутся

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Крупные страны в лице Германии и Франции пытаются развить энергетический рынок поиском новых поставщиков, поскольку цены российской компании «Газпром» их не устраивают.

— Германия и Франция взяли курс в целом на большое количество поставщиков газа, это началось еще лет пять–шесть тому назад. После они долго прессовали Газпром, чтобы он перешел в своих договорах на привязку к рынку спот, не напрямую, но близкую к ценам на рынке спот. Теперь они доигрались. На рынке спот такие цены, что ни в какие ворота не лезут, теперь покупают их спекулянты, которые пролетели на медвежьей игре. Они продали раньше по приличной цене, думали, цена пойдет вниз, а она пошла вверх. Поэтому пришлось откупать с убытком, поскольку иначе маржа последовала бы, или вообще без денег полностью остались, — пояснил он.

Однако эксперт добавил, что сама по себе ситуация на рынке сложная. По его словам, западные политики при этом нагнетают ситуацию еще сильнее.

— Идет нормальная конкуренция на сложном рынке, на дефицитном рынке. Вот США сейчас сократили поставки сжиженного газа в Европу, потому что дорого. Раньше ЕС собиралась заполнить свои хранилища на 90 процентов, она к этому близка, поэтому перестала покупать его. Не нужно обращать внимание на болтовню западных политиков, они для того и созданы, чтобы трепать языком. Относиться к ним нужно соответственно, — сказал Хуршудов.

Что ожидает Европу зимой?

Кроме того, специалист ожидает нормализации ситуации на газовом рынке. Собеседник «ВМ» обозначил комфортную для европейцев стоимость природных ресурсов.

— Ситуация на газовом рынке, конечно, изменится. Это совершенно ненормальные цены, это цена страха. Любая новость, что поставки сокращаются, вызывает всплеск. Нормальная цена для газа на рынке Европы будет находиться на уровне 600–1200 долларов за тысячу кубометров. К чему ближе, зависит от конкретных обстоятельств. Эта стоимость придет примерно в январе — феврале. Как только все убедятся, что зиму можно пройти нормально, то эти цены снизятся, а потом начнут расти только к лету, когда опять будет проблема заполнения газохранилищ, — разъяснил он.

В качестве серьезной проблемы Европы Хуршудов выделяет не осложнение газовой ситуации, а сокращение денежных средств. По его словам, в энергетическом кризисе их будут сопровождать различные факторы, которые повлияют на экономику союза.

— В Европе серьезная проблема с деньгами, потому что газ по цене 600–1200 долларов за тысячу кубометров для них дорог — это в пять раз выше, чем было в прошлом году. Поэтому они там и ерзают. Инфляция усилится. То есть они выбранным курсом будут идти в свой экономический кризис, а газ/нефть/удобрения/корма/продовольствия — это все отдельные нюансы, которые их в этом кризисе будут сопровождать, — подытожил Хуршудов.