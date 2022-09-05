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5 сентября

Путин назвал ошибкой отказ Европы от российского газа

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин осудил Европу за путь, который она выбрала в решении глобальных экологических проблем. В ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке, он выступил против отказа Европы от российского газа и временного перехода на использование угля, сообщает ТАСС.

Путин назвал ошибкой отказ Европы от российского газа
Фото: ReutersReuters

Глава государства назвал ошибкой с точки экологии тут путь, который выбрало руководство Евросоюза. По его мнению, Европа забежала вперед и напринимала решений, которые благородны по целям, но нереализуемы.

Логичнее было бы, подчеркнул Путин, делать все своевременно — сначала готовить предприятия к переходу на более экологичные источники энергии, а потом уже разрушать привычные поставки.

Власти Евросоюза в течение ближайших нескольких лет намерены полностью отказаться от российского газа. В частности, Италия будет готова к такой ситуации к осени 2024 года. Поводом для этой стратегии стал ввод российских войск на территорию Украины.

В настоящее время поставки российского газа по трубопроводам в Европу резко сократились. Полностью остановлены газопроводы «Ямал — Европа» и «Северный поток-2», а украинская газотранспортная система (ГТС) работает значительно ниже своих возможностей.

Несмотря на такую ситуацию закачка в европейские подземные хранилища (ПХГ) значительно опережают планы. При этом отключение «Северного потока-2» привело к тому, что темпы только ускорились. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее указал, что страна в состоянии пройти предстоящий зимний период без российского газа, хотя зависела от него сильнее, чем другие государства — члены объединения.

Экономика,ВЭФ-2022,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,
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