На ВЭФ представили гибридный беспилотник

«Суть в том, что на нос судна и корму ставятся два маяка с акселерометром, они передают данные о крене и дифференте судна подлетающему беспилотнику, он встраивает эти данные в свою управляющую программу, синхронизирует качание с судном благодаря математическим моделям и садится на палубу судна», — уточнил Зуев.