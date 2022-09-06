Российской экономике предсказали ухудшения

Россия может испытать более длительную и глубокую рецессию, чем прогнозировали ранее. Эта тенденция связана с влиянием санкций Запада на отрасли российской экономики, которые поддерживали страну долгое время, передает Bloomberg, ссылаясь на правительственный отчет.
«Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией <....> Два из трех сценариев в документе показывают, что сокращение ускорится в следующем году, и экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже», — спрогнозировали эксперты.
Согласно «инерционному» сценарию, экономика России столкнется с ухудшениями в 2023 году — к тому моменту экономические показатели опустятся на 8,3 процента ниже уровня 2021-го. «Стрессовый» вариант подразумевает ослабление экономики в 2024 году, которое достигнет составит 11,9 процента по сравнению с 2023 годом.
Во всех планах отмечается, что в ближайшем будущем санкционное давление на Россию продолжится. При этом ограничения Европы на нефть повлечет за собой снижение федеральных доходов для стабилизации внутреннего рынка.
«В течение следующего года или двух сократится объем производства в ряде секторов, ориентированных на экспорт — от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, эти сектора перестанут быть движущими силами российской экономики», — отмечается в документе.