Российской экономике предсказали ухудшения

Россия может испытать более длительную и глубокую рецессию, чем прогнозировали ранее. Эта тенденция связана с влиянием санкций Запада на отрасли российской экономики, которые поддерживали страну долгое время, передает Bloomberg, ссылаясь на правительственный отчет.

Фото: ТАСС ТАСС

«Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией <....> Два из трех сценариев в документе показывают, что сокращение ускорится в следующем году, и экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже», — спрогнозировали эксперты.

Согласно «инерционному» сценарию, экономика России столкнется с ухудшениями в 2023 году — к тому моменту экономические показатели опустятся на 8,3 процента ниже уровня 2021-го. «Стрессовый» вариант подразумевает ослабление экономики в 2024 году, которое достигнет составит 11,9 процента по сравнению с 2023 годом.

Во всех планах отмечается, что в ближайшем будущем санкционное давление на Россию продолжится. При этом ограничения Европы на нефть повлечет за собой снижение федеральных доходов для стабилизации внутреннего рынка.