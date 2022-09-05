Ушаков рассказал о темах выступления Путина на ВЭФ

Ситуация в международной политике и экономике, перенос центра деловой активности с Запада на Восток станут темами выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду. Об этом сообщил журналистам в понедельник на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Наш президент, как ожидается, даст подробные оценки текущей ситуации в мировой экономике, политике. Речь, наверное, пойдет о глубоких, фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион", - анонсировал он.

Видео дня

Кроме того, добавил представитель Кремля, Путин "будет говорить о задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях экономической, финансовой, технологической агрессии западных стран".

Ушаков напомнил, что в этом году ВЭФ пройдет по девизом "На пути к многополярному миру". Мероприятия форума сгруппированы по основным тематическим блокам, в этом году их шесть. Деловая программа предусматривает более 90 пунктов, среди них - панельные сессии, круглые столы, а также межстрановые бизнес-диалоги: Россия - Индия, Россия - Вьетнам, Россия - АСЕАН.

Также на форуме пройдет заседание делового совета по развитию Дальнего Востока Росии и северо-восточных провинций КНР, конференция по инвестициям и торговле в Арктике. Пленарное заседание, которое начнется в 15:00 по местному времени (Владивосток), станет центральным мероприятием ВЭФ.

Иностранные гости

Помимо Путина в пленарном заседании будут принимать участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий Вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Вместе с нашим президентом эти официальные представители примут участие в "пленарке", они выступят с соответствующими докладами и затем ответят на вопросы модератора", - рассказал Ушаков.

С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министры Индии, Малайзии, Вьетнама - Нарендра Моди, Исмаил Сабри Якоб и Фам Минь Чинь.