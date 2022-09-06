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12 часов назад

Эксперт объяснил, когда в России откажутся от доллара

Deita.ru

Полный отказ России от доллара невозможен. Об этом заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Стало известно, когда в России полностью откажутся от доллара
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это нереально ввиду того, что один из основных экспортных товаров России это нефть, которая котируется на международной бирже именно в американской валюте.

При этом, как объяснил эксперт, в случае если по каким-то причинам котировки на нефть станут считаться в других валютах или российский экспорт сильно изменит свою структуру, то тогда появятся мощные предпосылки для отказа от доллара США в золотовалютных резервах России.

В этой связи, по мнению специалиста, более реально говорить о снижении Россией зависимости от доллара в рамках таких международных форматов, как БРИКС, куда входит Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее стало известно о том, какой кризис ждёт мировую долларовую систему.

Российской экономике предсказали ухудшения

Экономика,Михаил Сухов,АКРА,БРИКС,
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