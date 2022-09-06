Стало известно, когда в России полностью откажутся от доллара

Полный отказ России от доллара невозможен. Об этом заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

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По его словам, это нереально ввиду того, что один из основных экспортных товаров России это нефть, которая котируется на международной бирже именно в американской валюте.

При этом, как объяснил эксперт, в случае если по каким-то причинам котировки на нефть станут считаться в других валютах или российский экспорт сильно изменит свою структуру, то тогда появятся мощные предпосылки для отказа от доллара США в золотовалютных резервах России.

В этой связи, по мнению специалиста, более реально говорить о снижении Россией зависимости от доллара в рамках таких международных форматов, как БРИКС, куда входит Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.