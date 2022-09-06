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11 часов назад

В США заявили о невозможности отказаться от еще одного российского сырья

Lenta.ruиещё 2

Для США невозможно отказаться от импорта еще одного российского сырья — урана, используемого в ядерных реакторах. Об этом пишет издание OilPrice.

В США заявили о невозможности отказаться от еще одного российского сырья
Фото: ТАССТАСС

Автор статьи Алекс Кимани отмечает, что несмотря на запрет импорта углеводородов из России, Соединенные Штаты не стали вводить аналогичные меры в отношении урана.

По его словам, теоретически этот вид топлива для реакторов можно заменить торием, но возлагать большие надежды на это не стоит. В материале указывается, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти. Так, в 2021 году было импортировано около 14 процентов от общего объема и 28 процентов услуг по обогащению.

«Однако многие эксперты сходятся во мнении, что, когда речь заходит о запрете импорта этого сырья, сказать легче, чем сделать, поскольку Россия обладает статусом мирового лидера в области обогащения урана — на ее долю приходится почти половина глобальных мощностей по обогащению, – и найти ей замену будет крайне трудно», — указал Кимани.

Ранее генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил, что атомная энергетика США сильно зависит от поставок обогащенного урана из России. Если Москва прекратит их, это грозит серьезными последствиями для американских потребителей.

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