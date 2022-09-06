В США заявили о невозможности отказаться от еще одного российского сырья

По его словам, теоретически этот вид топлива для реакторов можно заменить торием, но возлагать большие надежды на это не стоит. В материале указывается, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти. Так, в 2021 году было импортировано около 14 процентов от общего объема и 28 процентов услуг по обогащению.