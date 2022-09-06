Раскрыто влияние «Северного потока» на рубль

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал, какие факторы влияют на курс рубля. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

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Емельянов заявил, что на курс российской валюты влияет ситуация с газопроводом «Северный поток». Он раскрыл влияние газопровода на рубль и назвал его остановку фактором давления на валюту.

«На него [Северный поток] в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта ГазпГазпрома. А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны», — отметил аналитик.

Специалист добавил, что спрос на рубль от компаний-импортеров растет, что отражается на динамике ввоза товаров в Россию и на значительных объемах торгов на Московской бирже.

«Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля», — подчеркнул он.