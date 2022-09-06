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12 часов назад

Раскрыто влияние «Северного потока» на рубль

Lenta.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал, какие факторы влияют на курс рубля. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Раскрыто влияние «Северного потока» на рубль
Фото: ТАССТАСС

Емельянов заявил, что на курс российской валюты влияет ситуация с газопроводом «Северный поток». Он раскрыл влияние газопровода на рубль и назвал его остановку фактором давления на валюту.

«На него [Северный поток] в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта ГазпГазпрома. А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны», — отметил аналитик.

Специалист добавил, что спрос на рубль от компаний-импортеров растет, что отражается на динамике ввоза товаров в Россию и на значительных объемах торгов на Московской бирже.

«Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ослабление рубля также объясняется структурой российского бюджета. Минфин не может отказаться от своих обязательства и трат по основным статьям расходов. Оптимальным валютным курсом для правительства является показатель выше 70 рублей за доллар. Такие значения могут достигнуты уже до конца 2022 года, заключил Емельянов.

Экономика,Валерий Емельянов,Газпром,Московская биржа,
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