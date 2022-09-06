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6 часов назад

Трутнев сообщил об участии в ВЭФ гостей из 68 стран

ТАССиещё 4

Участие в Восточном экономическом форуме принимают гости из 68 стран, в том числе из США и Великобритании. Об этом сказал на сессии "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений" международного дискуссионного клуба "Валдай" вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Трутнев сообщил об участии в ВЭФ гостей из 68 стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем не только близкие к Дальнему Востоку России. Это и Австралия, и Австрия, и Великобритания, и США, и Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия - очень долго можно перечислять", - сказал он.

Это говорит о том, добавил он, что, несмотря на "действительно существенно изменившуюся конструкцию мира", страны тем не менее интересны друг другу.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,ВЭФ-2022,Юрий Трутнев,Валдайский клуб,
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