Трутнев сообщил об участии в ВЭФ гостей из 68 стран

"В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем не только близкие к Дальнему Востоку России. Это и Австралия, и Австрия, и Великобритания, и США, и Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия - очень долго можно перечислять", - сказал он.