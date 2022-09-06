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8 часов назад

Турция тайно ищет замену российскому газу

Ura.Ru

Турция ведет переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ) во избежание проблем в зимние месяцы. При этом угрозы поставкам газа из РФ в настоящий момент на наблюдается. Об этом сообщает турецкая газета Dunya cо ссылкой на источники.

«Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления. Источники, информирующие Dünya, сообщили, что переговоры о покупке сжиженного природного газа (СПГ) из США ведутся» — пишет издание.

При этом уточняется, что количество туристов может заметно увеличится в предстоящий зимний период.

Ранее Россия и Турция окончательно договорились о покупке газа в рублях. При этом, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал важными договоренности России и Турции по оплате газа в рублях, пишет RT. Также в Турции назвали бессмысленными угрозы Запада из-за торговли с РФ.

В Германии раскрыли замену российскому газу

Экономика,Сергей Пикин,
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