Турция ведет переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ) во избежание проблем в зимние месяцы. При этом угрозы поставкам газа из РФ в настоящий момент на наблюдается. Об этом сообщает турецкая газета Dunya cо ссылкой на источники.

«Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления. Источники, информирующие Dünya, сообщили, что переговоры о покупке сжиженного природного газа (СПГ) из США ведутся» — пишет издание.

При этом уточняется, что количество туристов может заметно увеличится в предстоящий зимний период.