Песков: Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ

Президент России Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль могут встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если у них возникнет такое желание, сообщил во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме. Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться", - ответил представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности таких контактов.
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, его главная тема - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.