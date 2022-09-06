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7 часов назад

Песков: Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ, если у них возникнет такое желание

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль могут встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если у них возникнет такое желание, сообщил во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме. Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться", - ответил представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности таких контактов.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, его главная тема - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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