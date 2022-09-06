Песков: Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ

"Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме. Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться", - ответил представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности таких контактов.