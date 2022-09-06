Захарова: Италию подталкивают к экономическому самоубийству

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала чрезвычайный план правительства Италии по преодолению зависимости от российских энергоресурсов, согласно которому республику ждут сокращение режима отопления, уменьшение уличного освещения, закрытие ресторанов и баров в ночное время и другие ограничения.

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«Пандемия возвращается. Только теперь ее творят политики. Но ситуация значительно хуже. Инфляция вышла на уровень кризисных 80-х годов прошлого века, потребительская корзина выросла на 10% в стоимости и продолжает расти», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, вводя какие-то ограничения, итальянское правительство не подумало о местном бизнесе. Так, она привела в пример слова главы объединения итальянских предпринимателей Эммы Марчегалья, которая заявила, что в США компании платят за электричество в семь раз меньше по сравнению с итальянскими предприятиями.

Российский дипломат добавила, что народ Италии и ее экономика попали в плен к бессмысленным политическим решениям США и Европейского союза.

«Рим подталкивают, кажется, не просто к бессмысленным поступкам, а к экономическому самоубийству, чтобы реализовать евроатлантическое санкционное безумие», — подытожила Захарова.

3 июля министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что Россия уменьшила поставки газа в страну на 15%. По его словам, цены на газ из-за этого вырастут еще сильнее, так как рынок привык к спекуляциям на дефиците. После этого начнется новая битва за накопление топлива.