Глава РССП назвал доллар «токсичной валютой»

«Считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов – я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту – до 10 миллиардов условных единиц», – отметил глава РСПП, говоря о торговле с Вьетнамом.