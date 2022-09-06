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4 часа назад

Глава РССП назвал доллар «токсичной валютой»

РИА "ФедералПресс"

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на сессии Россия – Вьетнам в рамках ВЭФ назвал доллар «токсичной валютой». Он переименовал американские деньги в условные единицы.

Глава РССП назвал доллар токсичной валютой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов – я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту – до 10 миллиардов условных единиц», – отметил глава РСПП, говоря о торговле с Вьетнамом.

Он напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Европейским экономическим союзом было заключено еще 7 лет назад. Именно оно помогло развитию торговли, уверен Шохин.

Экономика,ВЭФ-2022,Александр Шохин,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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