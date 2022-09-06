На ВЭФ обсудили подготовку кадров для технологического прорыва

На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсуждалась подготовка квалифицированных специалистов, способных оперативно встраиваться в новые условия и обеспечивать технологический прогресс страны.
В день открытия форума, который проходит 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке, состоялась сессия «Антикризисные ориентиры: где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва?». Ее участниками стали гости ВЭФ, среди которых представители более 60 стран мира, многие также наблюдали за ходом обсуждений в трансляции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Модератор сессии – гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что 2022 год стал для россиян временем новых вызовов и больших возможностей, в том числе в наращивании внутреннего производства, развитии перспективных предприятий и отечественных технологий. Решать эти задачи в современных условиях смогут только эффективные профессионалы, спрос на которых повышается в разы. На поиск талантливой молодежи и уже опытных профильных специалистов ориентированы проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Государству и бизнесу всегда нужны будут квалифицированные кадры, а у людей, в свою очередь, всегда будет потребность в самореализации. В то же время вопрос кадров для импортозамещения и технологического прорыва заключается не только в том, в каких нишах понадобится замещать покинувшие рынок компании, а в компетенциях, которыми должны обладать специалисты совершенно новых для России производств и отраслей. В ближайшее время мы планируем запуск Кадрового агентства на базе нашей платформы, чтобы на более системном уровне подбирать кадры для наших партнеров: отечественных органов власти и бизнеса», – сказал Комиссаров.
Первый замминистра просвещения Александр Бугаев отметил, что сегодня в России наблюдается взрывной рост интереса молодежи к системе среднего профессионального образования.
«А это как раз и есть те самые кадры для реального сектора экономики. Но система СПО должна соответствовать тому запросу, который есть у ребят, и тому качеству подготовки специалистов, которое хочет работодатель. В последние годы для этого предпринято очень многое, в частности в рамках национальных проектов проведена серьезная модернизация учебных мастерских, запущен проект «Профессионалитет», нацеленный свести работодателя и учреждения СПО и готовить необходимых специалистов быстро и гибко. Тенденция по развитию системы среднего профессионального образования, по запросу ребят на получение конкретной живой профессии, которая нужна реальному сектору, просто на лицо», – отметил Бугаев.
Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Ученов заявил, что основу каждого предприятия составляет человек, поэтому реальный сектор должен быть не просто наполнен необходимым количеством кадров, а насыщен профессионалами, получившими качественное образования.
«Сегодня действительно наблюдается смещение фокуса в сторону СПО. В этом надо отдать должное инициативам Минпросвещения России, в частности проекту «Профессионалитет», который мы с радостью поддержали. Это модель, когда над колледжем берет шефство предприятие и тем самым готовит для себя специалистов. Это очень ценно. Сегодня реальный сектор предъявляет к нам зачастую вполне обоснованные претензии, касающиеся количественной или качественной нехватки специалистов. Поэтому министерство сформулировало перечень мер, которые позволят изменить эту ситуацию к лучшему, например, сделать баллы ЕГЭ по физике более весомыми для будущих инженеров. У нас есть понимание, что необходимо, при этом каких-то не решаемых задач мы не видим: системы СПО и высшего образования сегодня абсолютно к этому готовы», – заключил он.