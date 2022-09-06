На ВЭФ обсудили подготовку кадров для технологического прорыва

«Сегодня действительно наблюдается смещение фокуса в сторону СПО. В этом надо отдать должное инициативам Минпросвещения России, в частности проекту «Профессионалитет», который мы с радостью поддержали. Это модель, когда над колледжем берет шефство предприятие и тем самым готовит для себя специалистов. Это очень ценно. Сегодня реальный сектор предъявляет к нам зачастую вполне обоснованные претензии, касающиеся количественной или качественной нехватки специалистов. Поэтому министерство сформулировало перечень мер, которые позволят изменить эту ситуацию к лучшему, например, сделать баллы ЕГЭ по физике более весомыми для будущих инженеров. У нас есть понимание, что необходимо, при этом каких-то не решаемых задач мы не видим: системы СПО и высшего образования сегодня абсолютно к этому готовы», – заключил он.