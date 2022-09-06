Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Германия не может в одночасье отказаться от российского газа, поскольку власти не хотят повторять ошибки прошлого и делать то, с чем не справятся. Об этом она заявила во вторник, выступая на конференции глав германских диппредставительств за рубежом.
"Нас, в том числе правительство ФРГ, часто ругали, когда некоторые требовали: "Почему вы не введете полное эмбарго на газ или нефть". Канцлер, министр экономики и я, министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки прошлого, обещать вещи, которые не сможем выполнить, поэтому мы сказали, что не можем в одночасье отказаться от ископаемых источников энергии из России", - утверждала Бербок.
Она заметила, что за это Германию критикуют, в том числе в Европе. "Но это было правильно", - сказала министр, отметив, что власти ФРГ решили делать это постепенно, и напомнив, что газохранилища продолжают заполняться, достигнув уровня более 80%.