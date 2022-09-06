Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
17 минут назад

Бербок: ФРГ не может отказаться от газа РФ, поскольку не хочет "повторять ошибки прошлого"

ТАССиещё 1

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Германия не может в одночасье отказаться от российского газа, поскольку власти не хотят повторять ошибки прошлого и делать то, с чем не справятся. Об этом она заявила во вторник, выступая на конференции глав германских диппредставительств за рубежом.

"Нас, в том числе правительство ФРГ, часто ругали, когда некоторые требовали: "Почему вы не введете полное эмбарго на газ или нефть". Канцлер, министр экономики и я, министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки прошлого, обещать вещи, которые не сможем выполнить, поэтому мы сказали, что не можем в одночасье отказаться от ископаемых источников энергии из России", - утверждала Бербок.

В России предрекли Европе «рождественский блэкаут»

Она заметила, что за это Германию критикуют, в том числе в Европе. "Но это было правильно", - сказала министр, отметив, что власти ФРГ решили делать это постепенно, и напомнив, что газохранилища продолжают заполняться, достигнув уровня более 80%.

Экономика,Анналена Бербок,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители