"Нас, в том числе правительство ФРГ, часто ругали, когда некоторые требовали: "Почему вы не введете полное эмбарго на газ или нефть". Канцлер, министр экономики и я, министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки прошлого, обещать вещи, которые не сможем выполнить, поэтому мы сказали, что не можем в одночасье отказаться от ископаемых источников энергии из России", - утверждала Бербок.