— Европейцы придумывают различные инструменты ограничения цен на газ в авральном режиме, деталей пока никто не знает. Единственное прокомментировать можно, что понятно, что в красную зону попадут наиболее уязвимые страны, в первую очередь, наверное, Центральной и Восточной Европы, для которых будут введены, видимо, особые режимы по ограничению цен на газ. Причем я так понимаю, что будут задействованы не только особые режимы, потому что важно понимать, что следует за разделением стран на красную и зеленую зоны. Скорее всего, страны, попадающие в красную зону, будут иметь право получать, вероятно, какую-либо финансовую поддержку из фондов ЕС в этом направлении в ближайший осенне-зимний отопительный сезон.



— Каким может быть потолок цен на газ?



— Это тоже странно сейчас оценивать. Почему? Потому что от чего мы отталкиваемся в части потолка цен на газ, от каких уровней? Какой уровень выберет Европа? Она выберет текущий уровень, выберет уровень начала года, выберет средний уровень за пять лет цен на газ, которые устраивали в Европе до 2022 года? Это все разные уровни, пока не озвучено в официальных документах или в заявлениях представителей ЕС цифры, разброс цен может быть очень широкий.



— Россия согласится на введение потолка, на это разделение, на что-либо? Вообще, это нужно России?



— Понимаете, сейчас идет разговор о введении потолка цен внутри Европы, то есть для европейских потребителей. Не ведется разговор о введении потолка цен на поставки газа в ЕС. Если будут вестись такие разговоры, то Россия четко сказала свою позицию. Она сказала к нефти, что для тех стран, которые будут вводить потолок цен для поставок российских энергоресурсов, применительно к нефти это было уже четко сказано российским вице-премьером, поставки в эти страны осуществляться не будут. Поэтому российская позиция в этом отношении, я думаю, будет однозначна. В этой ситуации, если ограничения цен в той или иной форме будут распространяться на российский газовый экспорт в Европу, то российский газовый экспорт в Европу останется только в те страны, с которыми выстроены особые отношения — это Сербия, это Венгрия, ряд других государств.



Перечисленные Еврокомиссией сценарии не станут выходом из сложившейся ситуации, а просто могут остановить поставки российского газа в Европу, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:



— Это все выглядит путем к остановке поставок. Потому что «Газпром» явно будет трактовать контракты так, как они прописаны. Если создадут единого закупщика, он скажет: я вообще не знаю, что это за структура, у меня есть контракты с коммерческими европейскими компаниями, я их выполняю. Я с ними буду говорить, а единый закупщик вообще непонятно, что за структура. У меня нет с ними коммерческого контракта, куда я буду газ отгружать, на каких условиях. Меня все это совершенно не волнует, я готов отгружать по контрактам и по тем ценам, которые складываются из формулы ценообразования, которая прописана в контракте. Любые отклонения в сторону «Газпром» будет трактовать как нарушение контрактных обязательств и то, что ему не доплатили за поставленный газ, а значит, он перестанет поставлять следующую партию. Сценарий с разделением Европы на две ценовые зоны выглядит еще более нереалистично, потому что каждая страна будет стараться попасть в зону с более низкими ценами. И будет говорить: а почему эта попала страна, а мы нет? Что они, более бедные, чем мы? Нет. Мы тоже хотим сэкономить. Поэтому здесь к проблеме того, что «Газпром» не будет поставлять газ по какому-то потолку, который ему будут предлагать, добавляется еще и проблема внутренних согласований внутри ЕС. Пока в Европе решения принимаются только единогласно, принять такое разделение на две зоны будет чрезвычайно сложно. Я думаю, что все вопросы по потолку цены на газ будут после окончания нынешнего отопительного сезона.



— Как это контролировать?



— За счет антимонопольного ведомства, они будут требовать от своих же компаний, чтобы те предоставили информацию, почем они покупают газ. Раньше антимонопольный орган сделали политическим репрессивным, а сейчас они открыто могут говорить, что в рамках санкционного давления вы должны предоставлять нам всю информацию. И поэтому я думаю, что это не проблема.