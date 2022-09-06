Еврокомиссия рассматривает два сценария ограничения цен на российский газ. По данным Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка на весь импортируемый из России газ либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом», а также усилит геополитическую напряженность.
Второй вариант — разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой — оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку требуется хорошая координация между европейскими странами. Комментирует директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов:
— Европейцы придумывают различные инструменты ограничения цен на газ в авральном режиме, деталей пока никто не знает. Единственное прокомментировать можно, что понятно, что в красную зону попадут наиболее уязвимые страны, в первую очередь, наверное, Центральной и Восточной Европы, для которых будут введены, видимо, особые режимы по ограничению цен на газ. Причем я так понимаю, что будут задействованы не только особые режимы, потому что важно понимать, что следует за разделением стран на красную и зеленую зоны. Скорее всего, страны, попадающие в красную зону, будут иметь право получать, вероятно, какую-либо финансовую поддержку из фондов ЕС в этом направлении в ближайший осенне-зимний отопительный сезон.
— Каким может быть потолок цен на газ?
— Это тоже странно сейчас оценивать. Почему? Потому что от чего мы отталкиваемся в части потолка цен на газ, от каких уровней? Какой уровень выберет Европа? Она выберет текущий уровень, выберет уровень начала года, выберет средний уровень за пять лет цен на газ, которые устраивали в Европе до 2022 года? Это все разные уровни, пока не озвучено в официальных документах или в заявлениях представителей ЕС цифры, разброс цен может быть очень широкий.
— Россия согласится на введение потолка, на это разделение, на что-либо? Вообще, это нужно России?
— Понимаете, сейчас идет разговор о введении потолка цен внутри Европы, то есть для европейских потребителей. Не ведется разговор о введении потолка цен на поставки газа в ЕС. Если будут вестись такие разговоры, то Россия четко сказала свою позицию. Она сказала к нефти, что для тех стран, которые будут вводить потолок цен для поставок российских энергоресурсов, применительно к нефти это было уже четко сказано российским вице-премьером, поставки в эти страны осуществляться не будут. Поэтому российская позиция в этом отношении, я думаю, будет однозначна. В этой ситуации, если ограничения цен в той или иной форме будут распространяться на российский газовый экспорт в Европу, то российский газовый экспорт в Европу останется только в те страны, с которыми выстроены особые отношения — это Сербия, это Венгрия, ряд других государств.
Перечисленные Еврокомиссией сценарии не станут выходом из сложившейся ситуации, а просто могут остановить поставки российского газа в Европу, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
— Это все выглядит путем к остановке поставок. Потому что «Газпром» явно будет трактовать контракты так, как они прописаны. Если создадут единого закупщика, он скажет: я вообще не знаю, что это за структура, у меня есть контракты с коммерческими европейскими компаниями, я их выполняю. Я с ними буду говорить, а единый закупщик вообще непонятно, что за структура. У меня нет с ними коммерческого контракта, куда я буду газ отгружать, на каких условиях. Меня все это совершенно не волнует, я готов отгружать по контрактам и по тем ценам, которые складываются из формулы ценообразования, которая прописана в контракте. Любые отклонения в сторону «Газпром» будет трактовать как нарушение контрактных обязательств и то, что ему не доплатили за поставленный газ, а значит, он перестанет поставлять следующую партию. Сценарий с разделением Европы на две ценовые зоны выглядит еще более нереалистично, потому что каждая страна будет стараться попасть в зону с более низкими ценами. И будет говорить: а почему эта попала страна, а мы нет? Что они, более бедные, чем мы? Нет. Мы тоже хотим сэкономить. Поэтому здесь к проблеме того, что «Газпром» не будет поставлять газ по какому-то потолку, который ему будут предлагать, добавляется еще и проблема внутренних согласований внутри ЕС. Пока в Европе решения принимаются только единогласно, принять такое разделение на две зоны будет чрезвычайно сложно. Я думаю, что все вопросы по потолку цены на газ будут после окончания нынешнего отопительного сезона.
— Как это контролировать?
— За счет антимонопольного ведомства, они будут требовать от своих же компаний, чтобы те предоставили информацию, почем они покупают газ. Раньше антимонопольный орган сделали политическим репрессивным, а сейчас они открыто могут говорить, что в рамках санкционного давления вы должны предоставлять нам всю информацию. И поэтому я думаю, что это не проблема.
2 сентября Еврокомиссия объявила о намерении ввести потолок цен на газ из России. Эта мера уже согласована в отношении российской нефти.
Рекордная цена на газ в Европе была зафиксирована в марте: тогда она составила 3892 доллара. В августе цены были близки к рекордным. Биржевая цена газа 5 сентября в Европе поднялась сразу на 30%, почти до 2,9 тысячи долларов, из-за того что «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок, объяснив решение поломкой оборудования.
В Кремле заявили, что санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа, ремонтное обслуживание турбины «Северного потока» не производится, ответственность за ситуацию целиком и полностью на Европе.
6 сентября цены отыграли вчерашний рост, и газ торгуется ниже отметки 2,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Практические механизмы реализации идеи Еврокомиссии по установлению потолка цен на газ остаются не совсем понятными. Такую точку зрения высказал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
«В отличие от потолка цен на нефть, есть существенные отличия. Там-то механизм понятен: Великобритания и ряд других стран имеют возможность запретить страхование и финансирование морских танкерных перевозок углеводородов, если они не соответствуют неким критериям. Мера эта, конечно, совершенно не рыночная и для мирового рынка будут тяжелые последствия, но, там, по крайней мере, есть механизм. В случае с трубопроводным газом ничего подобного нет», - указывает он, комментируя публикацию Financial Times.
Ранее газета Financial Times с ссылкой на соответствующий документ сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предлагает государствам - членам Евросоюза варианты ограничения цен на газ из России.
Как отмечает собеседник «Свободной прессы», интересы ЕК в данном случае вполне осязаемы:
«Вся эта идея с потолком цен на газ, на мой взгляд, родилась именно в кабинетах Еврокомиссии из сугубо бюрократической повестки. Она давно вынашивает идею взять под контроль заключение и исполнение долгосрочных контрактов, а заодно проталкивает формирование единой закупочной платформы. Более того, платформа, вроде, даже была создана минувшей весной, были какие-то заседания, но пока она себя в реальной жизни ничем не проявила».
При этом экономисту не ясны и интересы стран-участниц Евросоюза:
«В отличие от рынка нефтепродуктов, куда Россия продолжает поставки примерно на том же уровне, что и раньше, на рынок газа «Газпром» сейчас поставляет в пять раз меньше топлива, чем это было год назад. Произошло обвальное падение экспорта, газ поступает в очень ограниченном количестве в небольшое число стран. А в преддверие отопительного сезона, до которого осталось месяц-полтора, вводить искусственные запреты, которые приведут к дальнейшему снижению поставок из России, это очень странная логика. Поэтому я не верю, что на уровне ЕС будет достигнуто какое-то согласие по этому вопросу. Само появление идеи выглядит смесью бюрократизма с популизмом, причем, популизмом очень дешевым».
Заместитель директора Института энергетики и финансов убежден, что и «Газпром», и власти нашей страны не согласятся с механизмом потолка цен на газ и просто прекратят поставки тем компаниям и государствам, которые будут подобное навязывать.
«У “Газпрома” есть железобетонный аргумент – на споте сейчас ничего не продается, а на все поставки в Европу он имеет долгосрочные контракты. В каждом из контрактов прописана формула ценообразования, которая не может меняться. И, соответственно, если Еврокомиссия, или Совет ЕС навяжет компаниям потолок цены, это даст прекрасный аргумент российской корпораци в дальнейших судебных тяжбах. На мой взгляд, это станет большим подарком для “Газпрома” с точки зрения судебной перспективы, которая, на мой взгляд, неизбежна. А правовые последствия Еврокомиссия либо не просчитывала, либо не очень понимает», - подчеркивает Алексей Белогорьев.
Министры энергетики стан Европейского союза на этой неделе, возможно, примут решение по вопросу введения потолка цен на газ из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу.
Сообщается, что Риберу считает реализацию лимита стоимости газа возможной. При этом, по словам министра, сложно сделать так, чтобы эта мера работала во всех государствах Евросоюза.
«Мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление», — приводит агентство слова министра.
9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру», — рассказал Макрон.
Он подчеркнул, что Париж также поддерживает совместные закупки газа, что может позволить Европе приобретать топливо по более низкой цене.
Ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что страны G7 должны быть единогласно поддержаны ЕС при реализации решения о введении лимита цен на нефть из Российской Федерации.
По словам Ле Мера, нужно объяснить всем 27 странам Евросоюза, что ограничение цен на нефть нужно для последовательной реализации санкционной политики.
Министр отметил, что государствам «Большой семерки» (G7) требуется широкая поддержка других стран, чтобы данная идея не выглядела как инициатива Запада против России.
Читатели газеты Financial Times оказались недовольны решением Евросоюза (ЕС) ограничить цены на российский газ, назвав его «оружием массового поражения».
«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», — отметил один из комментаторов газеты.
Пользователи сошлись во мнении, что решение ЕС приведет нестабильную экономику региона в еще более худшее состояние. При этом ограничение не поможет изменить ситуации с энергокризисом, учитывая приближающийся отопительный сезон и возможный отказ России от поставок газа в Европу.
Некоторые комментаторы указали, что европейские политики получили желаемое, так как заявляли о массовом отказе от нефти и газа из России. Кроме того, вполне логично, если российская сторона просто не будет поставлять ресурсы в Европу и найдет других клиентов. Однако любые заявления уже поздно делать из-за закрытого трубопровода.
5 сентября газета Wall Street Journal писала, что прекращение поставок газа по российскому трубопроводу «Северный поток — 1» привело к негативным экономическим последствиям для стран Евросоюза. Среди ключевых последствий — рост цен на электроэнергию и резкое ослабление евро.