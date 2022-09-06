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32 минуты назад

Бербок: Германия не намерена «повторять ошибки прошлого»

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что Берлин не может быстро отказаться от российского газа, и власти не намерены «повторять ошибки прошлого», обещая то, что не способны выполнить. Ее слова приводит ТАСС.

Бербок: Германия не намерена «повторять ошибки прошлого»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас, в том числе правительство ФРГ, часто ругали, когда некоторые требовали: «Почему вы не введете полное эмбарго на газ или нефть». Канцлер, министр экономики и я, министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки прошлого, обещать вещи, которые не сможем выполнить», - пояснила Анналена Бербок в ходе конференции глав германских диппредставительств за рубежом.

Глава МИД подчеркнула, что Германия, несмотря на критику, в том числе и в ЕС, намерена сокращать поставки из России постепенно. При этом газохранилища продолжают заполняться, достигнув уже уровня более 80%.

Германия предупредила Европу о «настоящих проблемах»

Ранее «Газпром» объявил об остановке газопровода «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины были выявлены неисправности и до их устранения работа газопровода невозможна. При этом обслуживать газопровод мешают западные санкции мешают.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоносителей. По его словам, Берлин рассчитывает полностью отказаться от российского газа.

Экономика,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Газпром,ЕС,
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