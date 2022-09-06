Шувалов выступил в студии Российского общества «Знание» на ВЭФ-2022

«На Дальнем Востоке должно быть так, чтобы люди со всей страны стремились сюда приехать, — сказал Игорь Шувалов. — Здесь совсем другая энергетика, другой климат и другие возможности, даже несмотря на сложности международного характера и закрытие каких-то рынков, таких как Япония и Республика Корея. Это все временные трудности, и когда молодежь, которая здесь сидит, будет оканчивать вузы и развивать свою профессиональную деятельность, международная ситуация изменится, а доступ на рынки — он здесь совершенно иной, чем это видится из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно быстрее делать капитал, чем в центральной части страны».