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19 часов назад

Премьер Армении прибыл на экономический форум во Владивосток

ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), на полях которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер Армении прибыл на экономический форум во Владивосток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Руководитель кабмина примет участие в 7-м Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке. В форуме примут участие президент России Владимир Путин и руководители других государств", - говорится в сообщении. Отмечается, что запланирована встреча Пашиняна с Путиным.

В составе делегации, которую возглавляет глава кабмина Армении, вошли вице-премьер Мгер Григорян, вице-спикеры парламента Акоп Аршакян и Рубен Рубинян, заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная его тема - "На пути к многополярному миру". Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в среду, 7 сентября, у Путина запланирован ряд международных встреч, в том числе с Пашиняном.

Экономика,ВЭФ-2022,Мгер Григорян,Никол Пашинян,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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