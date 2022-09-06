Премьер Армении прибыл на экономический форум во Владивосток

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), на полях которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Армении.

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"Руководитель кабмина примет участие в 7-м Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке. В форуме примут участие президент России Владимир Путин и руководители других государств", - говорится в сообщении. Отмечается, что запланирована встреча Пашиняна с Путиным.

В составе делегации, которую возглавляет глава кабмина Армении, вошли вице-премьер Мгер Григорян, вице-спикеры парламента Акоп Аршакян и Рубен Рубинян, заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.