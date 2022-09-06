На полях ВЭФ прошел бизнес-диалог «Россия — АСЕАН»

«Конечно, мы активно движемся в сторону импортозамещения — в России уже созданы машиностроительные предприятия, производящие оборудование для этого сектора экономики. В этом году мы поменяли технологии и нашли партнёров из Китая, Турции — европейское оборудование замещается на оборудование из этих стран», — отметил, в свою очередь, замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королёв.