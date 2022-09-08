Венгрия отказалась от своей просьбы по российским миллиардерам

Венгрия на время отказалась от своей просьбы к Евросоюзу (ЕС) об отмене санкций в отношении трех российских миллиардеров — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом пишет Politico.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, Будапешт отложил свою просьбу после того, как председательствующая в ЕС Чехия «достигла соглашения с венграми, чтобы избежать блокады процесса продления» санкций.