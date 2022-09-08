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3 часа назад

Венгрия отложила просьбу снять санкции с трех российских миллиардеров

Lenta.ruиещё 5

Венгрия на время отказалась от своей просьбы к Евросоюзу (ЕС) об отмене санкций в отношении трех российских миллиардеров — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом пишет Politico.

Венгрия отказалась от своей просьбы по российским миллиардерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Будапешт отложил свою просьбу после того, как председательствующая в ЕС Чехия «достигла соглашения с венграми, чтобы избежать блокады процесса продления» санкций.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Венгрия обратилась к Евросоюзу с просьбой снять санкции с трех российских миллиардеров. В частности, убрать из санкционного списка попросили убрать основателя «Металлоинвеста» Алишера Усманова, владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и сооснователя «Альфа банка» Петра Авена.

Шольц назвал условие отмены санкции против России

Евросоюз ввел санкции против Усманов спустя четыре для после начала российской военной спецоперации на Украине — 28 февраля. В тот же день, помимо него, в санкционный список включили российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова. Позднее США расширили антироссийский санкционный список и включили в него 13 физических и более 30 юридических лиц.

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