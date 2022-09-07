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8 часов назад

«Мы проиграли»: жители Великобритании шокированы доходом России

Свободная пресса

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро. Соответствующую сумму ранее назвал располагающийся в Финляндии Центр исследований энергии и чистого воздуха.

«Запад проиграл»: В Великобритании шокированы доходом России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает РИА Новости, публикация данных вызвала активную реакцию британцев.

"Напомните мне еще раз, как эти санкции должны работать, потому что единственные люди, которых обманывают, похоже, это мы (европейцы – Прим. ред.)", - написал keith.

"Санкции неэффективны, они просто разрушают нашу (европейскую – Прим. ред.) экономику", - предположил Doomanglloom.

"Мы (Запад – Прим. ред.) начали экономическую войну с Россией с целью разорить ее народ. Однако мы проиграли. Это значит, что мы теперь будем нищать и страдать", - констатировал CantBargainWithMaths.

"Запад проиграл. Теперь нет пути назад", - резюмировал Pavlo Skoropadsky.

Ранее "СП" писала, что глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах считает, что даже после завершения специальной военной операции РФ на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а «худшее еще впереди».

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