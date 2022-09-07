«Запад проиграл»: В Великобритании шокированы доходом России

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро. Соответствующую сумму ранее назвал располагающийся в Финляндии Центр исследований энергии и чистого воздуха.
Как сообщает РИА Новости, публикация данных вызвала активную реакцию британцев.
"Напомните мне еще раз, как эти санкции должны работать, потому что единственные люди, которых обманывают, похоже, это мы (европейцы – Прим. ред.)", - написал keith.
"Санкции неэффективны, они просто разрушают нашу (европейскую – Прим. ред.) экономику", - предположил Doomanglloom.
"Мы (Запад – Прим. ред.) начали экономическую войну с Россией с целью разорить ее народ. Однако мы проиграли. Это значит, что мы теперь будем нищать и страдать", - констатировал CantBargainWithMaths.
"Запад проиграл. Теперь нет пути назад", - резюмировал Pavlo Skoropadsky.
Ранее "СП" писала, что глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах считает, что даже после завершения специальной военной операции РФ на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а «худшее еще впереди».