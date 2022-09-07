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7 часов назад

Греф заявил, что влияние доллара на экономику России никогда не будет прежним

ТАССиещё 3

Влияние доллара на российскую экономику никогда не будет прежним, возрастет значение рубля и ряда других валют, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.

Греф: Влияние доллара на экономику России не будет прежним
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будет расти зависимость России от крупнейших торговых партнеров, в первую очередь Китая. Но я бы это назвал термином "развитие сотрудничества". На этом фоне будет замещаться роль доллара и евро на юань, и я не думаю, что Россия вернется к такой же ситуации влияния доллара на внутреннюю экономику. Скорее всего, что будет расти значение собственной валюты, объективно. Но в какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, доллара и евро", - сказал он.

Российская экономика взяла курс на дедоларизацию и снижение зависимости от так называемых "токсичных" валют. Банки стали наиболее активными участниками этого процесса. Российские кредитные организации сокращают операции в валютах недружественных стран и ужесточают условия по ним. Кроме того, Сбербанк и ВТБ накануне заявили, что запускают кредитование компаний в юанях.

О форуме

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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