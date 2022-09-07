Греф: Влияние доллара на экономику России не будет прежним

"Будет расти зависимость России от крупнейших торговых партнеров, в первую очередь Китая. Но я бы это назвал термином "развитие сотрудничества". На этом фоне будет замещаться роль доллара и евро на юань, и я не думаю, что Россия вернется к такой же ситуации влияния доллара на внутреннюю экономику. Скорее всего, что будет расти значение собственной валюты, объективно. Но в какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, доллара и евро", - сказал он.