Путин назвал лихорадкой санкционную политику Запада

Санкции, которые накладывают западные страны, угрожают всему миру. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин , передает ТАСС.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», — сказал глава государства.

Ранее Путин обвинил Запад в создании условий для глобальной инфляции. По его словам, в США рост цен уже превысил многолетний максимум, достигнув 8,5 процента. Президент также пообещал снижение инфляции в России к концу года до 12 процентов.