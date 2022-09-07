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6 часов назад

Путин назвал лихорадкой санкционную политику Запада

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Санкции, которые накладывают западные страны, угрожают всему миру. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин назвал лихорадкой санкционную политику Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер назвал лихорадкой санкционную политику Запада.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», — сказал глава государства.

Ранее Путин обвинил Запад в создании условий для глобальной инфляции. По его словам, в США рост цен уже превысил многолетний максимум, достигнув 8,5 процента. Президент также пообещал снижение инфляции в России к концу года до 12 процентов.

Экономика,Владимир Путин,
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