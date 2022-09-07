Путин назвал лихорадкой санкционную политику Запада

Санкции, которые накладывают западные страны, угрожают всему миру. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Российский лидер назвал лихорадкой санкционную политику Запада.
«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», — сказал глава государства.
Ранее Путин обвинил Запад в создании условий для глобальной инфляции. По его словам, в США рост цен уже превысил многолетний максимум, достигнув 8,5 процента. Президент также пообещал снижение инфляции в России к концу года до 12 процентов.