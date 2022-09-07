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6 часов назад

Путин пообещал снижение инфляции к концу года

Lenta.ruиещё 12

Инфляция в России настоящее время находится на уровне 14 процентов, однако есть тенденция к снижению. К концу года результат должен быть на уровне 12 процентов. Об этом в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин пообещал снижение инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В следующем году, уверен глава государства, инфляция приблизится к целевому уровню в 4 процента, в первом-втором квартале она будет на уровне 5-6 процентов.

В то же время Путин обвинил Запад в создании условий для глобальной инфляции. По его словам, в США рост цен уже превысил многолетний максимум, достигнув 8,5 процента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупреждал, что в основе снижения темпов инфляции после ее скачка в марте, что связано с вводом российских войск на территорию Украины, лежит падение спроса.

По состоянию на начало сентября спад в розничной и оптовой торговле продолжается, что свидетельствует о неизменности тенденции.

Экономика,ВЭФ-2022,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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