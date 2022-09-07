С начала украинского кризиса Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро - гораздо больше, чем в предыдущие годы - причем из ЕС поступило больше половины этих денег, пишет Daily Mail. Многие читатели газеты решили, что санкции не сработали.

В финском Центре исследований энергии и чистого воздуха (CREA) заявили, что такие результаты Россия смогла получить, несмотря на падение своего экспорта на 18 процентов. Центр призвал к более эффективным санкциям против Москвы для борьбы с ростом цен на нефть, газ и уголь.

«Похоже, санкции лишь толкают цены вверх… Молодцы, тупые политики…» - написала в комментариях к статье читательница Norma Bennett.

«Это просто показывает, насколько Европа полагалась на российскую нефть и газ, ставка на то, что это изменится в ближайшие годы», - возразил Hiten.

«Я бы сказал, что санкции в отношении России ничего не дали, они по-прежнему кажутся очень богатыми. Думаю, Россия имеет преимущество в этом противостоянии с Европой», - заявил Clive.

«Вот что бывает, когда 75 процентов мира не участвуют в санкциях… Дешевую нефть расхватывают!» - объяснил Glory4Ukraine.

«Санкции не сработали. Пора это признать. Европа потеряла дешевую энергию, а Россия потеряла логотип McDonalds. Может быть, письменные гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, были бы неплохой ценой, чтобы избежать всего этого?» - отметил Peacekeeperxxx.