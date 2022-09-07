Путин поблагодарил иностранных гостей за участие в пленарной сессии ВЭФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил иностранных гостей пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) за визит и участие в мероприятии.
В заседании в среду приняли участие премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
"Хочу поблагодарить внимательную аудиторию и хочу поблагодарить наших друзей, которые сочли возможным, несмотря на текущие дела в их странах, посвятить это время визиту в Россию", - сказал Путин.
Ранее в среду он провел двустороннюю встречу с премьером Мьянмы. Президент РФ напомнил, что ему предстоят и другие двусторонние встречи, и выразил надежду, что такое общение пойдет на пользу отношениям стран в целом и их сотрудничеству на Дальнем Востоке.