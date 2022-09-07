Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
36 минут назад

Business Insider: Испания стала главным импортером российского газа в июле и августе

Газета.Ru

Главным импортером российского сжиженного природного газа в июле и августе 2022 года стала Испания. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет Исследовательского центра энергетики и чистого воздуха (CREA).

Испания стала главным импортером российского газа
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что в течение двух месяцев Испания заплатила России за СПГ около 750 млн евро (45,3 млрд рублей). После нее в лидерах по импорту российского топлива оказались Франция, Китай, Бельгия и Япония.

По словам главного аналитика CREA Лаури Мюлливирта, выработка электроэнергии с использованием СПГ значительно увеличилась в Испании из-за сильной жары и засухи — в течение двух месяцев 35% электричества в стране производилось за счет сжигания газа.

В статье говорится, что прибыль России от продажи нефти, газа и угля с начала СВО составила 158 млрд евро (9,6 трлн рублей). Утверждается, что этими средствами российское правительство покрыло расходы на боевые действия, которые, по данным экспертов, стоили около 100 млрд евро.

Крупнейшими импортерами ископаемого топлива из России за полгода в материале названы Евросоюз (85 млрд евро), Китай (35 млрд), Турция (11 млрд), Индия (7 млрд) и Южная Корея (2 млрд).

Ранее издание Politico писало, что в Евросоюзе хотят ограничить цену на российский газ, однако считают эту меру рискованной.

Экономика,Правительство РФ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители