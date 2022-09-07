Испания стала главным импортером российского газа

Главным импортером российского сжиженного природного газа в июле и августе 2022 года стала Испания. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет Исследовательского центра энергетики и чистого воздуха (CREA).

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Сообщается, что в течение двух месяцев Испания заплатила России за СПГ около 750 млн евро (45,3 млрд рублей). После нее в лидерах по импорту российского топлива оказались Франция, Китай, Бельгия и Япония.

По словам главного аналитика CREA Лаури Мюлливирта, выработка электроэнергии с использованием СПГ значительно увеличилась в Испании из-за сильной жары и засухи — в течение двух месяцев 35% электричества в стране производилось за счет сжигания газа.

В статье говорится, что прибыль России от продажи нефти, газа и угля с начала СВО составила 158 млрд евро (9,6 трлн рублей). Утверждается, что этими средствами российское правительство покрыло расходы на боевые действия, которые, по данным экспертов, стоили около 100 млрд евро.

Крупнейшими импортерами ископаемого топлива из России за полгода в материале названы Евросоюз (85 млрд евро), Китай (35 млрд), Турция (11 млрд), Индия (7 млрд) и Южная Корея (2 млрд).