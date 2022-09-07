Трутнев назвал рекордной сумму заключенных на ВЭФ соглашений

По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, мероприятие посетили более семи тысяч гостей, подписано договоров более чем на 3 трлн 255 млрд рублей.
«Вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладываются президента. Значительная часть из них поддержана, поэтому есть возможность двигаться вперёд быстрее», — сказал вице-премьер в интервью журналистам.
Восточный экономический форум начался 5 сентября и продлится по 8-е число. Он проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский..